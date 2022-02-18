Угорська авіакомпанія-лоукостер відклала відновлення своїх рейсів з аеропорту Одеси

Про те, що авіарейси з Одеси, анульовані цієї зими авіакомпанією "WizzAir", так і не відновлять з приходом весняного сезону, хоча і раніше обіцяли, пише місцеве видання " Пасажирський транспорт ".

Відзначимо, що починаючи з минулого грудня, у зазначеній лоукост-авіакомпанії вирішили скасувати більшість власних міжнародних напрямків з нашої країни, торкнувшись, в тому числі й "Міжнародного аеропорту Одеси". Передбачалося, що ці авіарейси буду відновлені з березня поточного року.

Втім, судячи з термінів, що стосуються даних авіарейсів від "WizzAir", з урахуванням інформації розміщеної на різних сайтах, реалізація авіаквитків перенесена на більш пізній період, і це відноситься до:

рейсу з Одеси до Венеції(Тревізо) - замість 5-го березня, виліт очікується тільки з 12-го квітня;

рейсу з Одеси в Рим(Фьюмічіно) - замість 19-го березня, виліт очікується тільки з 11-го квітня;

рейсу з Одеси до Братислави - замість 29-го березня, виліт очікується тільки з 21-го червня;

рейсу з Одеси в Афіни - замість 5-го липня, виліт очікується тільки з 20-го вересня.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що п'яний одесит мало не розгромив місцеве кафе - зупинений поліцейським.

Також раніше ми інформували про те, що на Одещині тривають перевірки підприємців - оштрафовано 45 осіб.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області введена спецоперація "Сирена" - убитий місцевий підприємець.