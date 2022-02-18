В Одеській області оголошено в розшук зловмисника, який застрелив місцевого підприємця

Про те, що ввечері минулої середи, 16-го лютого, в місті Рені Ізмаїльського району Одещини, був убитий 41-річний місцевий житель, внаслідок вогнепального поранення в область грудей, посилаючись на видання "Бессарабія", інформує " Odessit.UA ".

Згідно з доступною інформацією, трагічний інцидент стався близько 7 години 30 хвилин вечора, по вулиці Балканській. Коли підприємець вийшов з двору власного будинку, зловмисник зробив у потерпілого два постріли з рушниці, і після цього зник з місця злочину на сірому автомобілі "ВАЗ-21099".

Навіть екстрено прибулі на кареті "швидкої медичної допомоги" медики, не змогли врятувати постраждалого місцевого жителя - вогнепальне поранення великим дробом в грудну клітку не залишило жодних шансів на виживання.

Практично відразу після фіксації події, Нацполіція оголосила про проведення спецоперації "Сирена", але вбивцю поки так і не вдалося затримати. Згідно з фактом злочину, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 "КК України"(про "Умисне вбивство").

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Податкова служба Одеської області попереджає про нові шахрайські схеми, які відпрацьовують в регіоні.

Також раніше ми інформували про те, що Одеський поліцейський, попри свій вихідний, затримав п'яного бешкетника з сокирою.

А до цього наш портал повідомляли про те, що на Одещині тривають глобальні перевірки, що стосуються дотримання карантинних обмежень.