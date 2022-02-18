Нетверезого, і тому неадекватного відвідувача одного з кафе в Одесі, змогли затримати тільки завдяки допомозі відпочиваючого поліцейського
Про те, що правоохоронець з Одеси, у свій покладений вихідний, не зміг повноцінно відпочити від важкої служби, і зупинив п'яного чоловіка з сокирою, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише
Як стало відомо, інспектор Дмитро Петюк, ввечері свого вихідного, вирішив відпочити з друзями в певному розважальному закладі Одеси. Але щось пішло не так: в кафе вбіг агресивний і п'яний чоловік з сокирою.
Зловмисник спочатку став погрожувати оточуючим, а потім і почав трощити столи сокирою. Природно, що Дмитро не міг залишитися осторонь, і без зволікання відреагував на правопорушення: за участю небайдужих громадян, правоохоронець зміг роззброїти та затримати цього чоловіка.
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Трохи пізніше, затриманого передали прибулій слідчо-оперативній групі, яка і винесе правову кваліфікацію щодо дій п'яного неадеквата.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що один з мостів в Одесі може впасти - фотографії глибоких тріщин.
Також раніше ми інформували про те, що в Одеській області тривають масові перевірки - будуть оштрафовані 45 порушників карантину.
А до цього наш портал повідомляли про те, що на жителях Одещини "відпрацьовують" нову шахрайську схему - попередження Податкової служби.