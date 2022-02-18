Нацполіція Одеської області провела масові рейди з виявлення порушників діючих карантинних обмежень

Про те, що тільки за цей тиждень, з 14-го по 18-е лютого, на Одещині виявлено 45 правопорушників, які відмовилися дотримуватися карантину, інформує ГУ НП по Одеській області .

Зокрема, порушення зафіксували в період проведення перевірок на 464 об'єктів господарської діяльності. До складу мобільних груп, які й здійснювали інспектування, входили не тільки поліцейські, а й представники Держспоживслужби.

Громадяни (в основному - люди, які перебували в місцях громадського доступу без масок/респіраторів, і не мали документів, що підтверджують проходження вакцинації), які нехтують правилами карантину, підпадають під адміністративну відповідальність, і, природно, будуть оштрафовані.

Національна поліція нагадує - недотримання карантинних обмежень, карається відповідно до частини 1 статті 44-3" Кодексу про адміністративні правопорушення України", і карається штрафом від 17 000 гривень.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у ніч на цю п'ятницю, у вогні під Одесою, загинула літня сімейна пара.

Також раніше ми інформували про те, що в Одеській області орудують аферисти, які видають себе за податківців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одесі може впасти аварійний Іванівський міст.