На Одещині орудує група аферистів, що видає себе за співробітників Державної податкової служби
Про те, що зловмисники воліють спочатку представлятися "податківцями", після чого переходять до вимагання грошей у довірливих українців, посилаючись на попередження від ГУ ДПС по Одеській області, пише місцеве видання "
Зокрема, шахраї представляються як посадові особи Одеської податкової служби, і стверджують, що можуть посприяти "розв'язанню складних питань", з якими іноді стикаються навіть слухняні платники податків.
Природно, що за подібні "послуги", зловмисники просять заплатити певні суми грошей. З урахуванням усього написаного, справжні співробітники ДПС Одещини настійно не рекомендують довіряти невідомим особам, які телефонують з номерів: 066-950-49-18 і 095-768-18-62.
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У тому випадку, якщо шахрай все ж вас потурбували, варто негайно повідомити в ДПС по Одеській області, на номери: 0482-300-264, 0482-300-201 і 0482-300-281, або ж просто у Нацполіцію, на 102.
Також, не зайвим буде дізнатися у шахраїв їх прізвища, імена, додаткові номери телефонів, включаючи номери карткових рахунків: такі дії тільки допоможуть розслідуванню.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що "нічний самокатник" зіткнувся з покажчиком на одній з вулиць Одеси, і зламав ключицю - хто винен.
Також раніше ми інформували про те, що в Одесі може несподівано впасти Іванівський міст.
А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області, в ніч на 18-е лютого, в пожежі загинула літня сімейна пара.