Дзвонять з різних номерів, і "допомагають вирішити питання" за гроші.

На Одещині орудує група аферистів, що видає себе за співробітників Державної податкової служби

Про те, що зловмисники воліють спочатку представлятися "податківцями", після чого переходять до вимагання грошей у довірливих українців, посилаючись на попередження від ГУ ДПС по Одеській області, пише місцеве видання " Ділова Одеса ".

Зокрема, шахраї представляються як посадові особи Одеської податкової служби, і стверджують, що можуть посприяти "розв'язанню складних питань", з якими іноді стикаються навіть слухняні платники податків.

Природно, що за подібні "послуги", зловмисники просять заплатити певні суми грошей. З урахуванням усього написаного, справжні співробітники ДПС Одещини настійно не рекомендують довіряти невідомим особам, які телефонують з номерів: 066-950-49-18 і 095-768-18-62.

У тому випадку, якщо шахрай все ж вас потурбували, варто негайно повідомити в ДПС по Одеській області, на номери: 0482-300-264, 0482-300-201 і 0482-300-281, або ж просто у Нацполіцію, на 102.

Також, не зайвим буде дізнатися у шахраїв їх прізвища, імена, додаткові номери телефонів, включаючи номери карткових рахунків: такі дії тільки допоможуть розслідуванню.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що "нічний самокатник" зіткнувся з покажчиком на одній з вулиць Одеси, і зламав ключицю - хто винен.

Також раніше ми інформували про те, що в Одесі може несподівано впасти Іванівський міст.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області, в ніч на 18-е лютого, в пожежі загинула літня сімейна пара.