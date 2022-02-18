Стан - аварійний, але рух - майже нічим не обмежений.

В Одесі може раптово впасти один з мостів

Про те, що очевидці зробили фотографії, на яких можна розглянути глибокі тріщини, і зробити висновок опори Іванівського мосту руйнуються досить інтенсивно, посилаючись на публікацію Telegram-каналу "Курс Одеса", пише місцеве видання " Одеське життя ".

Як відзначають очевидці, подібне видовище - вельми сумне, з чим можна погодитися, якщо вивчити опубліковані нижче знімки:

Втім, всупереч аварійності, даний шляхопровід все ще не перекрили, і по 2-м центральним смугам як і раніше допускається переміщення автотранспорту, за умови, що вага не перевищує 5 тонн. Однак досить частини, на міст заїжджають і багатотонні фури, і з цієї причини, влітку 2021-го року, перед в'їздом на міст помістили спеціальний обмежувач - ворота, контролюючі габарити великовантажних авто.

Варто нагадати - ще навесні 2021-го року, експерти оцінили Іванівський шляхопровід Одеси як абсолютно непридатний до подальшої експлуатації. При цьому, роботи з відновлення моста, заплановані не раніше осені поточного року, оскільки спочатку необхідно визначитися з альтернативним проїздом в період закриття шляхопроводу.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що 18-го лютого в Одесі потеплішає, але можливий сильний вітер.

Також раніше ми інформували про те, що у пожежі під Одесою загинула сімейна пара.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "комунальники" Одеси не прибрали демонтований стовп - в нього врізався самокатник, і зламав ключицю.