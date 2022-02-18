Через недбалість працівників комунального підприємства, одесит отримав серйозну травму
Про те, що молода людина, безтурботно катався на електросамокаті по вулиці Катерининській в Одесі в темний час доби, не врахував один несприятливий фактор - в період проведення ремонтних робіт, тут викопали вуличний покажчик, ніяк його не позначивши, і залишивши в такому вигляді до ранку, пише місцеве видання "
Зокрема, стовп з чорним покажчиком, "комунальники" вивернули з покладеного місця, але не пересунули якомога далі - власність міста просто лежала поперек тротуару, в погано освітленому місці на вулиці Катерининській. Природно, зустріч з таким предметом стала вельми неприємним сюрпризом для хлопця, який вирішив покататися по місту близько 4 години ранку.
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Закінчилося "рандеву з покажчиком" досить сумно - при падінні молода людина просто зламав ключицю. На місце інциденту швидко приїхала карета "швидкої", і першу медичну допомогу потерпілому надали своєчасно, але від подальшої госпіталізації хлопець відмовився.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в аеропорту Одеси анульовані рейси на Київ і Прагу.
Також раніше ми інформували про те, що, яка погода очікується на Одещині цієї п'ятниці, 18-го лютого.
А до цього наш портал повідомляли про те, що 21-го лютого, одесити можуть відправитися на кілька досить незвичайних екскурсій.