Які погодні умови прогнозують в Одесі та області цієї п'ятниці

Про те, до якої погоди готуватися як одеситам, так і жителям регіону, сьогодні, 18-го лютого, посилаючись на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, інформує Одеська міська рада .

Цієї п'ятниці, небо над Одесою буде затягнуте хмарами, але іноді ймовірні й прояснення. Ніяких опадів не очікується, але можливі відносно різкі пориви вітру з північного заходу, силою від 9 до 14 метрів в секунду. Вдень - від + 8 до + 10 градусів за Цельсієм, а до вечора похолодає до + 5...+ 7 градусів за Цельсієм.

В цей же день, в Одеському регіоні очікуються аналогічні метеоумови, тобто хмарність з рідкісними проясненнями, і теж без дощу або снігу. Вітер також з північно-західних напрямків, і якщо вдень швидкість поривів буде від 9 до 14 метрів в секунду, то вночі - від 15 до 17 метрів в секунду. У світлий час доби - від + 7 до + 12 градусів за Цельсієм, а вночі - від + 3 до + 8 градусів за Цельсієм.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на 21-е лютого, в Одесі проведуть кілька безплатних і унікальних екскурсій.

Також раніше ми інформували про те, що стало відомо, з яких причин одеситка кинулася під поїзд.

А до цього наш портал повідомляли про те, що водія, який збив неповнолітню одеситку на пішохідному переході, помістили в СІЗО.