Масштабна пожежа спалахнула в Одесі на популярному пляжі «Дельфін», загорівся Нічний клуб TrueMan, стали відомі подробиці події.

Про загоряння рятувальникам повідомили о 22:47, пише "Думська".

Площа загоряння склала близько 400 квадратних метрів.

Інформації про постраждалих і про причини загоряння поки немає.

Відзначається, що, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих немає.

У мережі повідомили подробиці події.

"Так, я про пожежу і повідомив 101... цікавий факт: чому раніше мене, ніхто не повідомив про пожежу... як мінімум, там нагорі прикордонна застава... я йшов далеко зверху близько 22,30, звернув увагу, що щось горить, але подумав палять сміття, через хвилин 7 пройшов далі і зрозумів, що горить конкретно... набрав 101... хвилин через 5-8 приїхали пожежники ... але як, в той момент коли я помітив пожежу, ніхто не подзвонив в 101?! Молодці рятувальники, дивився - так чітко працюють, так все злагоджено, кожен знає куди бігти, що робити, все на своїх місцях, щоб у нас так в політиці було...», - написали в мережі.

Також користувачі звернули увагу на ще один нюанс, і висловили свої припущення з приводу того, що сталося: «а як це? Все вологе після дощу, а палає - мама не горюй», «одна справа якби це природа очищалася, а тут же швидше за все етап щурячої боротьби в якій і ми, і пляж нічого не виграє», «швидше за все так дешевше перебудувати, ніж платити хабарі за нові документи».

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