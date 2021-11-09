В Одессе жители многоквартирного дома отравились угарным газом, после того как начался пожар, их госпитализировали.
ЧП произошло в одной из «хрущевок» на Черемушках, подробности сообщила пресс-служба
8 ноября, в 22:08, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 2 этаже на улице Ицхака Рабина, 51.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Им помогали сотрудники звена газодымозащитной службы.
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По данным ГСЧС, 70-летняя хозяйка квартиры и ее 48-летняя соседка с отравлением продуктами горения были госпитализированы в больницу.
С верхних этажей были эвакуированы 7 человек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
В тушении пожара были задействованы два десятка пожарных и 6 единиц техники.
Напомним, про пожар в многоэтажке Одессы, кадры ЧП
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