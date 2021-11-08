В Одессе на поселке Таирова вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома, люди кричали и молили о помощи.
Чрезвычайное происшествие удалось заснять очевидцам. Видео
Так, в понедельник, 8 ноября, на улице академика Глушко, 6Б, местные жители заметили столбы густого серого ичерного дыма, которые валили из квартиры на 6 этаже.
Очевидцы говорят, что внутри охваченной пламенем квартиры оказались жильцы.
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Люди были сильно напуганы и уже собирались прыгать с 6 этажа, чтобы спастись от пожара.
«Пожар на Глушко 6Б, горит квартира на 6 этаже, люди кричат что будут прыгать из окна», - отмечается в публикации телеграм-канала.
На место срочно съехались спасатели и полиция.
Сколько жильцов находится в квартире информации нет.
Официальных комментариев от пресс-служб ГСЧС и полиции также не имеется.
Видео можно просмотреть
Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП
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