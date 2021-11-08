Люди едва не угорели

В Одессе на поселке Таирова вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома, люди кричали и молили о помощи.

Чрезвычайное происшествие удалось заснять очевидцам. Видео распространили в сети местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net.

Так, в понедельник, 8 ноября, на улице академика Глушко, 6Б, местные жители заметили столбы густого серого ичерного дыма, которые валили из квартиры на 6 этаже.

Очевидцы говорят, что внутри охваченной пламенем квартиры оказались жильцы.

Люди были сильно напуганы и уже собирались прыгать с 6 этажа, чтобы спастись от пожара.

«Пожар на Глушко 6Б, горит квартира на 6 этаже, люди кричат что будут прыгать из окна», - отмечается в публикации телеграм-канала.

На место срочно съехались спасатели и полиция.

Сколько жильцов находится в квартире информации нет.

Официальных комментариев от пресс-служб ГСЧС и полиции также не имеется.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП

Еще Politeka писала, что замыкание проводки привело к пожару в многоэтажке: кадры ЧП на Одесчине

Также Politeka сообщала, пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП