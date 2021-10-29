В результате взрыва газа в жилом доме пострадали люди, женщина в реанимации, мужчина получил ожоги.

ЧП произошло рано утром, 29 октября в городе Измаиле, сообщила в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, пишет Politeka.net

По данным спасателей, в 06:24 они получили сообщение о пожаре в жилом доме на проспекте Суворова.

На месте выяснилось, что из-за неправильной эксплуатации газовых приборов произошел взрыв, который спровоцировал пожар на площади 5 м. кв. Возгорание потушил хозяин дома и его соседка водой из ведер.

В результате ЧП пострадала 53-летняя женщина, которая находилась в доме на момент взрыва. Ее забрали по скорой в городскую больницу, пострадавшая в реанимации, ее состояние здоровья тяжелое.

Также во время самостоятельного тушения огня пострадал и 64-летний владелец дома. Он получил 5% ожогов тела.

Мужчина в больнице, его состояние здоровья медики оценивают как средней тяжести.

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