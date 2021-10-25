В Одесской области горел винный завод, пламя распространилось на сотни квадратных метров.
В пресс-службе регионального
Так, в понедельник, 25 октября, около 11 часов загорелся ангар на территории винзавода в Белгород-Днестровском районе.
Огонь угрожал перекинуться на соседние строения, но сотрудники ГСЧС предотвратили распространение пламени.
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ЧП с украинским кораблем в Черном море: началась спасательная операция, детали
За полчаса пожар локализовали, и ещё около часа понадобилось на полную ликвидацию.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас причину пожара устанавливают эксперты, а также подсчитывают убытки.
Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнул пожар в коммунальной квартире, из горящего помещения спасатели вынесли трехлетнего ребенка, а также эвакуировали всех жильцов.
ЧП случилось на улице Новикова, которая находится в районе Бугаевки.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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