В Одесской области горел винный завод, пламя распространилось на сотни квадратных метров.

В пресс-службе регионального ГСЧС рассказали подробности и показали кадры в места происшествия, передает Politeka.net.

Так, в понедельник, 25 октября, около 11 часов загорелся ангар на территории винзавода в Белгород-Днестровском районе.

Огонь угрожал перекинуться на соседние строения, но сотрудники ГСЧС предотвратили распространение пламени.

За полчаса пожар локализовали, и ещё около часа понадобилось на полную ликвидацию.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас причину пожара устанавливают эксперты, а также подсчитывают убытки.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнул пожар в коммунальной квартире, из горящего помещения спасатели вынесли трехлетнего ребенка, а также эвакуировали всех жильцов.

ЧП случилось на улице Новикова, которая находится в районе Бугаевки.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе загорелся элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, масштабный пожар в Одесской области затянулся на 11 часов: кадры ЧП