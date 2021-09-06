Пожар оставил без продуктов жителей села в Одесской области

Так, минувшей ночью в помещении продуктового магазина "Люкс" в селе Антонюки Березовского района разгорелся сильный пожар. О ЧП сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсуке, передает Politeka.net.

Пожарные ликвидировали возгорание почти три часа. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным спасателей, вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки магазина.

В тушении были задействованы 1 единица пожарной техники и 4 спасателя.

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Сигнал о возгорании поступил в 11:20.

Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.

Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.

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