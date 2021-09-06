Пожар оставил без продуктов жителей села в Одесской области
Так, минувшей ночью в помещении продуктового магазина "Люкс" в селе Антонюки Березовского района разгорелся сильный пожар. О ЧП сообщает пресс-служба
Пожарные ликвидировали возгорание почти три часа. О погибших и пострадавших не сообщается.
По данным спасателей, вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки магазина.
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В тушении были задействованы 1 единица пожарной техники и 4 спасателя.
Ранее мы сообщали, в морском порту Черноморска разгорелся пожар
Сигнал о возгорании поступил в 11:20.
Как выяснилось, огонь охватил конвейерную ленту на территории порта Черноморска.
Потушить пожар удалось менее чем за час с момента вызова.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в конвейере. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
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