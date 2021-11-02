К тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

В Одесской области замыкание проводки привело к пожару в многоквартирном доме, подробности и кадры с места показали спасатели.

Чрезвычайное происшествие случилось на днях в многоэтажном жилом доме в городе Подольске на проспекте Победы, 32.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, пожар начался утром, загорелась квартира на пятом этаже.

Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже спустя 20 минут им удалось потушить пламя и полностью его ликвидировать. Всего горело имущество на площади 16 кв. метров.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание в электросети.

К тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали люди, женщина в реанимации, мужчина получил ожоги.

ЧП произошло рано утром, 29 октября в городе Измаиле.На месте выяснилось, что из-за неправильной эксплуатации газовых приборов произошел взрыв, который спровоцировал пожар на площади 5 м. кв. Возгорание потушил хозяин дома и его соседка водой из ведер.

Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП

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