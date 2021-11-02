В Одесской области замыкание проводки привело к пожару в многоквартирном доме, подробности и кадры с места показали спасатели.
Чрезвычайное происшествие случилось на днях в многоэтажном жилом доме в городе Подольске на проспекте Победы, 32.
Как
Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже спустя 20 минут им удалось потушить пламя и полностью его ликвидировать. Всего горело имущество на площади 16 кв. метров.
Вероятная причина пожара – короткое замыкание в электросети.
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К тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее мы писали, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали люди, женщина в реанимации, мужчина получил ожоги.
ЧП произошло рано утром, 29 октября в городе Измаиле.На месте выяснилось, что из-за неправильной эксплуатации газовых приборов произошел взрыв, который спровоцировал пожар на площади 5 м. кв. Возгорание потушил хозяин дома и его соседка водой из ведер.
Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП
Еще Politeka писала, что масштабный пожар разгорелся на заводе под Одессой, кадры ЧП: охватил сотни квадратных метров
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