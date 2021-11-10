Масштабный пожар вспыхнул в Одессе на популярном пляже «Дельфин», загорелся ночной клуб TrueMan, стали известны подробности происшествия.

О возгорании спасателям сообщили в 22:47, пишет "Думская".

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока нет.

Отмечается, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших нет.

В Сети сообщили подробности происшествия.

«Да уж, я о пожаре и уведомил 101… Интересный факт: почему раньше меня, никто не сообщил о пожаре… как минимум, там наверху погранзастава… Я шёл далеко сверху около 22,30, обратил внимание, что что-то горит, но подумал жгут мусор, через минут 7 прошёл дальше и понял, что горит конкретно… набрал 101… минут через 5-8 приехали пожарные… но как, в тот момент когда я заметил пожар, никто не позвонил в 101?! Молодцы спасатели, смотрел — так чётко работают, так всё слажено, каждый знает куда бежать, что делать, все на своих местах, чтоб у нас так в политике было…», - написали в Сети.

Также пользователи обратили внимание на еще один нюанс, и высказали свои предположения по поводу случившегося: «А как это? Всё влажное после дождя, а пылает - мама не горюй», «Одно дело если бы это природа очищалась, а тут же скорее всего этап крысиной борьбы в которой и мы, и пляж ничего не выиграет», «Скорее всего так дешевле перестроить, чем платить взятки за новые документы».

Напомним, ЧП в Одессе, люди отравились угарным газом: спасатели срочно провели эвакуацию

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