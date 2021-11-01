В Одеській області молодий хлопець впав з 15-метрового обриву, очевидці розповіли, що підштовхнуло його.
НП сталася селі Бурлачья Балка під Одесою вночі в неділю, 31 Жовтня. Там 21-річний хлопець зірвався з обриву, висота якого була приблизно 15 метрів, пишуть
За інформацією прес-служби ДСНС області, на місце події прибули рятувальники, яких викликали перехожі. Вони дістали потерпілого і на ношах транспортували до машини швидкої допомоги.
На щастя, після падіння хлопець вижив, але отримав серйозні поранення. Його у важкому стані госпіталізували в обласну лікарню.
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На кадрах можна почути, що потерпілий сильно стогне від болю.
Очевидці в соцмережах кажуть, що хлопець навмисно зістрибнув з обриву, на такий відчайдушний вчинок він зважився через конфлікт з дівчиною.
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