В Одесской области молодой парень упал с 15-метрового обрыва, очевидцы рассказали, что подтолкнуло его.

ЧП произошло селе Бурлачья Балка под Одессой ночью в воскресенье, 31 октября. Там 21-летний парень сорвался с обрыва, высота которого была приблизительно 15 метров, пишут СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации пресс-службы ГСЧС области, на место происшествия прибыли спасатели, которых вызвали прохожие. Они достали пострадавшего и на носилках транспортировали к машине скорой помощи.

К счастью, после падения парень выжил, но получил серьезные ранения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу.

На кадрах можно услышать, что пострадавший сильно стонет от боли.

Очевидцы в соцсетях говорят, что парень намеренно спрыгнул с обрыва, на такой отчаянный поступок он решился из-за конфликта с девушкой.

До этого мы сообщали, в Одессе пожилая женщина погибла под колесами джипа, когда перебегала дорогу в супермаркет.

Трагическое ДТП случилось в переулке Ванном на 10 станции Большого Фонта возле супермаркета торговой марки «АТБ».

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

Еще Politeka писала, что в Одессе мужчина под "веществами" вышел из окна на 7-м этаже: кадры трагедии

Также Politeka сообщала, в торговом центре случилась трагедия с одесситом, фото: "Выпали документы"