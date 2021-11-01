В Одесской области молодой парень упал с 15-метрового обрыва, очевидцы рассказали, что подтолкнуло его.
ЧП произошло селе Бурлачья Балка под Одессой ночью в воскресенье, 31 октября. Там 21-летний парень сорвался с обрыва, высота которого была приблизительно 15 метров, пишут
По информации пресс-службы ГСЧС области, на место происшествия прибыли спасатели, которых вызвали прохожие. Они достали пострадавшего и на носилках транспортировали к машине скорой помощи.
К счастью, после падения парень выжил, но получил серьезные ранения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу.
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На кадрах можно услышать, что пострадавший сильно стонет от боли.
Очевидцы в соцсетях говорят, что парень намеренно спрыгнул с обрыва, на такой отчаянный поступок он решился из-за конфликта с девушкой.
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