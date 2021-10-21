В Одеській області компанія молодих людей влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку.
Подія трапилася напередодні вночі в місті Чорноморську. Про це повідомили в комунальній установі "Муніципальна варта", передає Politeka.net.
На гарячу лінію правоохоронців надійшов сигнал від місцевих жителів. Люди повідомили про стрілянину невідомими по вікнах будинку №4 в провулку Шкільний.
Завдяки новій системі відеоспостереження муніципалам вдалося визначити місцезнаходження молодих людей і скоординувати групу швидкого реагування для їх затримання.
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Після того, як хуліганів спіймали працівниками поліції вилучили у них зброю, з якої велася стрілянина.
Раніше ми писали, в Одесі на селищі Таїрова поліцейські роззброїли 17-річного хлопця.До інспекторів звернулися стривожені місцеві жителі і розповіли, що по вулиці Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом схожим на пістолет.
Поліцейські вирушили на його пошуки і незабаром затримали.
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