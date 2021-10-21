В Одеській області компанія молодих людей влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку.

Подія трапилася напередодні вночі в місті Чорноморську. Про це повідомили в комунальній установі "Муніципальна варта", передає Politeka.net.

На гарячу лінію правоохоронців надійшов сигнал від місцевих жителів. Люди повідомили про стрілянину невідомими по вікнах будинку №4 в провулку Шкільний.

Завдяки новій системі відеоспостереження муніципалам вдалося визначити місцезнаходження молодих людей і скоординувати групу швидкого реагування для їх затримання.

Після того, як хуліганів спіймали працівниками поліції вилучили у них зброю, з якої велася стрілянина.

Раніше ми писали, в Одесі на селищі Таїрова поліцейські роззброїли 17-річного хлопця.До інспекторів звернулися стривожені місцеві жителі і розповіли, що по вулиці Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом схожим на пістолет.

Поліцейські вирушили на його пошуки і незабаром затримали.

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