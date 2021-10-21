В Одесской области компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилого дома.

Происшествие случилось накануне ночью в городе Черноморске. Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Муниципальная стража", передает Politeka.net.

На горячую линию стражей порядка поступил сигнал от местных жителей. Люди сообщили о стрельбе неизвестными по окнам дома №4 в переулке Школьный.

Благодаря новой системе видеонаблюдения муниципалам удалось определить местонахождение молодых людей и скоординировать группу быстрого реагирования для их задержания.

После того, как хулиганов поймали работниками полиции изъяли у них оружие, с которого велась стрельба.

Ранее мы писали, в Одессе на поселке Таирова полицейские разоружили 17-летнего парня.К инспекторам обратились встревоженные местные жители и рассказали, что по улице Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом похожим на пистолет.

Полицейские отправились на его поиски и вскоре задержали.

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