В Одесской области компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилого дома.
Происшествие случилось накануне ночью в городе Черноморске. Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Муниципальная стража", передает Politeka.net.
На горячую линию стражей порядка поступил сигнал от местных жителей. Люди сообщили о стрельбе неизвестными по окнам дома №4 в переулке Школьный.
Благодаря новой системе видеонаблюдения муниципалам удалось определить местонахождение молодых людей и скоординировать группу быстрого реагирования для их задержания.
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После того, как хулиганов поймали работниками полиции изъяли у них оружие, с которого велась стрельба.
Ранее мы писали, в Одессе на поселке Таирова полицейские разоружили 17-летнего парня.К инспекторам обратились встревоженные местные жители и рассказали, что по улице Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом похожим на пистолет.
Полицейские отправились на его поиски и вскоре задержали.
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