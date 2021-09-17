В Одессе неадекватный мужчина угрожал гранатой детям на школьной площадке

В пятницу, 17 сентября, во дворе на улице Академика Королева, 96 был задержан неадекватный мужчина с взрывоопасным предметом – гранатой. Об этом сообщил телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, мужчина пришел на школьную площадку, где проводился детский спортивный праздник, поставил на стол гранату и потребовал выключить музыку.

Однако, к счастью, реализовать задуманное не удалось.

Потом этот мужчина отправился в магазин за пивом, где его и повязали полицейские.

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Подозрительную сумку в камере хранения обнаружила администрация торговой точки АТБ и сообщила в полицию.

В ходе осмотра обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Мужчину задержали.

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