В Одессе неадекватный мужчина угрожал гранатой детям на школьной площадке
В пятницу, 17 сентября, во дворе на улице Академика Королева, 96 был задержан неадекватный мужчина с взрывоопасным предметом – гранатой. Об этом
По словам очевидцев, мужчина пришел на школьную площадку, где проводился детский спортивный праздник, поставил на стол гранату и потребовал выключить музыку.
Однако, к счастью, реализовать задуманное не удалось.
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Потом этот мужчина отправился в магазин за пивом, где его и повязали полицейские.
Ранее мы писали, мужчина приехал из Херсона в Одессу с гранатами и прятал боеприпасы в шкафчике супермаркета
Подозрительную сумку в камере хранения обнаружила администрация торговой точки АТБ и сообщила в полицию.
В ходе осмотра обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним. Мужчину задержали.
Напомним, про переполох в одесском супермаркете, видео: в шкафчике нашли гранаты
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