В самом центре курортной Одессы - на Приморском бульваре произошло чрезвычайное происшествие
О нем рассказали в пресс-службе Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, рано утром в 7.30 во время патрулирования охранники Муниципальной стражи увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили пострелять из пистолета у памятника Дюку. Они поставили бутылку и принялись по ней стрелять как в тире.
Первым делом охранники сделали замечание и попросили прекратить опасные развлечения, однако это не подействовало на правонарушителей, которых пришлось задержать собственными силами.
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Затем их передали вызванному полицейскому патрулю.
На мужчин составили протокол по ст. 174 (стрельба в неустановленном месте) админкодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит пьяным стрелкам – штраф до 2550 грн.
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