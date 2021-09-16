Мужчина приехал в Одессу с гранатами и прятал боеприпасы в шкафчике супермаркета

Подозрительную сумку в камере хранения обнаружила администрация торговой точки АТБ и сообщила в полицию, информирует ГУНП в одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В ходе осмотра обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Владельца боеприпасов разыскали и задержали. Им оказался 39-летний житель Херсона.

Как выяснилось взрывоопасные предметы мужчина привез в Одессу, чтобы продать. Две гранаты он хранил в камере хранения одного из супермаркетов, другие - в арендованной квартире.

Изъятые предметы полицейские направили на экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в курортной части Одесской области нашли 100-килограммовую бомбу.

Событие произошло утром возле села Шабо Белгород-Днестровского района.

Во время проведения земляных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны

Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в тот же день – это крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Его изъяли в селе Яски по улице Кирова, 134.

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