Мужчина приехал в Одессу с гранатами и прятал боеприпасы в шкафчике супермаркета
Подозрительную сумку в камере хранения обнаружила администрация торговой точки АТБ и сообщила в полицию, информирует
В ходе осмотра обнаружили гранаты РГД-5 с запалами к ним.
Владельца боеприпасов разыскали и задержали. Им оказался 39-летний житель Херсона.
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Как выяснилось взрывоопасные предметы мужчина привез в Одессу, чтобы продать. Две гранаты он хранил в камере хранения одного из супермаркетов, другие - в арендованной квартире.
Изъятые предметы полицейские направили на экспертизу.
Ранее мы сообщали, что в курортной части Одесской области нашли 100-килограммовую бомбу.
Событие произошло утром возле села Шабо Белгород-Днестровского района.
Во время проведения земляных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны
Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в тот же день – это крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Его изъяли в селе Яски по улице Кирова, 134.
Напомним, что в Одессе подстрелили полицейского, медики делают всё возможное: что известно
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