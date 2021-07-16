В Одессе был подстрелен полицейский

Раненого сотрудника полиции срочно доставили в областную больницу.

У него сквозное ранение живота. Об этом сообщает Думская , в пятницу, 16 июля.

По данным издания, правоохранитель получил ранение во время учебных-тренировочных стрельб.

«Лейтенант случайно выронил пистолет, пытался его словить в воздухе и в этот момент нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил и ранил мужчину в живот», - пишет Думская.

Начальник областной полиции Олег Бех объявил подчиненных сбор денежных средств на лечение пострадавшего сослуживца, так как у семьи правоохранителя нет денег.

Не так давно мы сообщали, молодые люди ворвались в бизнес-центр и заблокировали вход в конференц-зал.

Это произошло днем 15 июля в бизнес-центре на улице Черноморского казачества, где должен был состоятся аукцион по продаже земельного участка, расположенного в Белгород-Днестровском районе.

17 участников происшествия задержали, у троих из них изъяли баллончики со слезоточивым газом и нож. Всех доставили в отделение полиции.

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