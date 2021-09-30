В Одесской области ввели спецоперацию после стрельбы, которую открыл неизвестный прямо на улице
ЧП произошло в последний день сентября в в Подольском районе, передает Politeka.net.
Как сообщили в облуправлении полиции, неизвестный открыл стрельбу из ружья на одной из улиц села.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, однако полиция объявила спецоперацию «Гром» для поимки стрелка.
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Также на месте ЧП работает следственно-оперативная группа для сбора доказательств и выяснения обстоятельств произошедшего.
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Об этом полицейские обещали рассказать позже.
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