В Одесской области ввели спецоперацию после стрельбы, которую открыл неизвестный прямо на улице

ЧП произошло в последний день сентября в в Подольском районе, передает Politeka.net.

Как сообщили в облуправлении полиции, неизвестный открыл стрельбу из ружья на одной из улиц села.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, однако полиция объявила спецоперацию «Гром» для поимки стрелка.

Также на месте ЧП работает следственно-оперативная группа для сбора доказательств и выяснения обстоятельств произошедшего.

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Об этом полицейские обещали рассказать позже.

Ранее мы писали, в центре Одессы увидели двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии решили пострелять из пистолета у памятника Дюку. Они поставили бутылку и принялись по ней стрелять как в тире.

Охранники муниципальной службы сделали замечание и попросили прекратить опасные развлечения, однако это не подействовало на правонарушителей, которых пришлось задержать собственными силами.

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