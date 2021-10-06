В Одессе спецназовцы брали штурмом квартиру неадеквата, который побил авто поицейским и бросался на них с ножом.

Подробности задержания на проспекте Шевченко сообщили в пресс-службе полиции, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Всё началось с того, что молодой парень пришел в управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, залез на забор и забросал камнями машины на стоянке, выкрикивая свои лозунги.

Когда же полицейские попытались пресечь противоправные действия мужчины, он порезал одному из них руку ножом и скрылся, забаррикадировавшись в квартире, которую арендовал неподалеку.

Во время штурма в квартире, подозреваемый накинулся с тем же оружием на спецназовца, пытаясь ударить мужчину в грудь, однако силовика спас бронежилет.

Его соседи рассказали, что около полугода назад парень сильно изменился: устраивал дебоши, скандалил и расклеивал листовки с призывами уничтожать правоохранителей. Потом он, видимо, перешел от слов к действиям.

Сейчас злоумышленник получает медицинскую помощь, а после выздоровления ему придется отвечать за насилие по отношению к полицейским и хулиганство.

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