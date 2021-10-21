Жителі Одеської області покарали автоледі, яка на високій швидкості збила вагітну собаку, нещасна тварина загинула.

Інцидент стався днями в місті Кілія.

Кадри самосуду розмістили очевидці в соціальних мережах, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Водій на швидкості збила собаку, яка ось-ось повинна була народити цуценят. Вона проїхала і навіть не думала зупинитися, поки свідки і перехожі не почали кричати їй у слід", – розповіли місцеві жителі.

Автоледі все ж зупинилася і вийшла з машини, як тільки почула крики.

"Свідки зробили жінці зауваження, що там поруч школа, не можна їздити так швидко, сьогодні тварина, а завтра може бути дитина. Замість того щоб подивитися, що з твариною, чи можна йому допомогти, вона почала сварку, яка переросла в бійку", - повідомили очевидці.

Також вони розповіли, що на місце події викликали поліцію. За фактом правоохоронці склали протокол.

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