Жители Одесской области наказали автоледи, которая на высокой скорости сбила беременную собаку, несчастное животное погибло.

Инцидент произошел на днях в городе Килия.

Кадры самосуда разместили очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Водитель на скорости сбила собаку, которая вот-вот должна была родить щенков. Она проехала и даже не думала остановиться, пока свидетели и прохожие не начали кричать ей в след", – рассказали местные жители.

Автоледи все же остановилась и вышла из машины, как только услышала крики.

"Свидетели сделали женщине замечание, что там рядом школа, нельзя ездить так быстро, сегодня животное, а завтра может быть ребенок. Вместо того чтобы посмотреть, что с животным, можно ли ему помочь, она начала ссору, которая переросла в драку", – сообщили очевидцы.

Также они рассказали, что на место происшествия вызвали полицию. По факту правоохранители составили протокол.

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