Жители Одесской области наказали автоледи, которая на высокой скорости сбила беременную собаку, несчастное животное погибло.
Инцидент произошел на днях в городе Килия.
Кадры самосуда разместили очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Водитель на скорости сбила собаку, которая вот-вот должна была родить щенков. Она проехала и даже не думала остановиться, пока свидетели и прохожие не начали кричать ей в след", – рассказали местные жители.
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Автоледи все же остановилась и вышла из машины, как только услышала крики.
"Свидетели сделали женщине замечание, что там рядом школа, нельзя ездить так быстро, сегодня животное, а завтра может быть ребенок. Вместо того чтобы посмотреть, что с животным, можно ли ему помочь, она начала ссору, которая переросла в драку", – сообщили очевидцы.
Также они рассказали, что на место происшествия вызвали полицию. По факту правоохранители составили протокол.
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