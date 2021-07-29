Один другому сделал замечание и понеслось....

В одесской маршрутке во время движения возникла драка между двумя мужчинами

Попадая в общественный транспорт, люди как будто становятся более агрессивными. О стычках между пассажирами мы писали неоднократно. И вот на днях случился новый случай в маршрутке №214.

Об этом сообщает Telegram-канал XYdessa, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, мужчина зашел в маршрутку и не снимал свой рюкзак.

Так как его сумка мешала пройти другим пассажирам, ему сделали замечание, однако владелец рюкзака не собирался идти на компромисс, а попросту послал тех, кто делал ему замечание, нецензурными словами.

Другой мужчина не стал терпеть и распустил руки, в итоге началась драка.

Все время разборок другие пассажиры, что-то выкрикивали и восклицали, а также старались держаться подальше от эпицентра события.

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