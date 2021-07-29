В курортной Одессе на остановке общественного транспорта случилась поножовщина

Вооруженный ножом бродяга накинулся на кондуктора и водителя троллейбуса. Происшествие случилось на конечной остановке троллейбусных маршрутов №2 и 3 в парке Шевченко. Об этом сообщают местные СМИ.

Во время отстоя одного из троллейбусов вооруженный ножом мужчина, похожий на лицо без определенного места жительства,

начал угрожать, а затем напал на женщину-кондуктора.

В этот момент на конечную прибыл еще один троллейбус, водитель которого, видя конфликтную ситуацию, бросился

на помощь коллеге и вступил в потасовку с дебоширом. В результате схватки водитель получил порезы руки, а нападавший был задержан проезжавшим мимо экипажем полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

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