В курортной Одессе на остановке общественного транспорта случилась поножовщина
Вооруженный ножом бродяга накинулся на кондуктора и водителя троллейбуса. Происшествие случилось на конечной остановке троллейбусных маршрутов №2 и 3 в парке Шевченко. Об этом сообщают местные
Во время отстоя одного из троллейбусов вооруженный ножом мужчина, похожий на лицо без определенного места жительства,
начал угрожать, а затем напал на женщину-кондуктора.
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В этот момент на конечную прибыл еще один троллейбус, водитель которого, видя конфликтную ситуацию, бросился
на помощь коллеге и вступил в потасовку с дебоширом. В результате схватки водитель получил порезы руки, а нападавший был задержан проезжавшим мимо экипажем полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.
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