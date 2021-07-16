Пассажиры маршрутки принялись зажигательно танцевать буквально в салоне транспорта
Своеобразную дискотеку они устроили в городской маршрутке Измаила Одесской области. Видео опубликовали пользователи сети в местном паблике «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Как видно на видео, молодые парни и девушки, стоящие в проходе салона, начинают танцевать под ритмичную музыку. При этом водитель маршрутки продолжал движение по дороге.
"Своя атмосфера в Измаильських маршрутках", — говорится в публикации телеграм-канала.
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Пользователи сети раскритиковали поведение молодежи в общественном транспорте.
" Пусть ребята ведут себя достойно в общественном транспорте. Это называется воспитание",
"Я бы посмотрел бы на тех кто пишет молодцы, и чтобы они ехали в этой маршрутке",
" Это некультурно ехать полураздетыми в общественном транспорте, врубить музыку и пищать",
"Можно человека вывезти из села, но село с человека никак", - пишут в сети.
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