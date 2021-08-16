Пассажиры маршрутки выпихнули мужчину из транспорта и начали вершить самосуд за агрессивное поведение

Эмоции зашкаливали вечером, 15 августа на остановке Крыжановка.

Кадры самосуда засняли очевидцы и выложили в Telegram-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Со слов свидетелей происходящего, мужчина, ехавший в 168 маршрутке, пихнул ногой женщину, когда она выходила из транспорта. Это не понравилось другим пассажирам. Они вытащили грубияна на улицу и набросились на него всей толпой.

На кадрах видно, как люди по очереди наносили удары мужчине в черной футболке. Кто-то пытался их остановить.

Были слышны крики и нецензурные обращения.

В итоге, разборки закончилось тем, что агрессивный пассажир убежал.

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