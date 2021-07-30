В Одессе жестоко избили пассажира, который отказался платить за проезд

Неприятный инцидент случился на днях в троллейбусе №7. Очевидцы успели заснять драку на телефон и выложить в сеть. Видео обнародовал телеграм-канал Одесса-Инфо, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Причиной конфликта, как утверждают другие пассажиры, стало то, что мужчина отказался оплачивать проезд, заявив, что "сервис фигня".

На видео видно, что мужчину очень агрессивно пытались выбросить из транспорта и требовать, чтобы он заплатил.

Однако, пассажир лишь спрашивал, почему он должен оплачивать. В итоге, всё закончилось тем, что другой пассажир сказал любителю бесплатного проезда садиться, поскольку заплатит за него.

Комментаторы вступили в оживленную дискуссию от увиденного.

Мнения людей разделились: кто-то посчитал, что пассажир прав и сервис в общественном транспорте оставляет желать лучшего; кто-то возмутился дикому поведению мужчины.

"За что платить???? Не кондиционера, не удобные посадочные кресла, даже бармена нет ужас",

"И я тоже иногда не плачу, когда водила людей ставит в г**но. Стоит по 10 минут на остановке, потом гонит как гонщик болита, при этом разговаривая по телефону. На замечания просто хамит",

"Это цирк, господа",

"На тралик грех жаловаться. Чистый новый. Это не маршрутка", - пишут в сети.

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