В Одессе на поселке Котовского мужчина попал под колеса трамвая
Несчастный случай произошел во вторник, 27 июля на перекрестке улиц Добровольского и Кишиневской. Об этом
Известно, что мужчина косил газон, когда на него наехал трамвай.
К счастью, газонокосильщик, попавший под вагон, остался жив. Но мужчина получил тяжелые травмы.
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На место происшествия вызвали скорую. Также ждут кран, который поднимет трамвай, чтобы освободить мужчину.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ОГЭТ, но всех подробностей пока не сообщают.
Очевидцы говорят, что мужчина находился слишком близко к рельсам и в момент проезда трамвая зацепил его косилкой, которая крепится к телу на ремне. В результате, его затянуло под переднюю часть вагона.
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