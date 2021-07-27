В Одессе на поселке Котовского мужчина попал под колеса трамвая

Несчастный случай произошел во вторник, 27 июля на перекрестке улиц Добровольского и Кишиневской. Об этом сообщает местный телеграм-канал «XОdessa», разместив кадры с места ЧП.

Известно, что мужчина косил газон, когда на него наехал трамвай.

К счастью, газонокосильщик, попавший под вагон, остался жив. Но мужчина получил тяжелые травмы.

На место происшествия вызвали скорую. Также ждут кран, который поднимет трамвай, чтобы освободить мужчину.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ОГЭТ, но всех подробностей пока не сообщают.

Очевидцы говорят, что мужчина находился слишком близко к рельсам и в момент проезда трамвая зацепил его косилкой, которая крепится к телу на ремне. В результате, его затянуло под переднюю часть вагона.

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