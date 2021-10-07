Во время вспомнила о ребенке

В маршрутке Одессы пассажиры решили проучить неадекватов, которые кидали на людей прямо в транспорте

Об инциденте в маршрутке №121 сообщили утром 7 октября. Также в телеграм-канае «Х. Одесса» обнародовали видео драки, пишет Politeka.net.

Как рассказали очевидцы, в транспорт зашла агрессивная парочка, по всей видимости муж с женой и принялись приставать к другим пассажирам.

«Кдались на людей, называли приезжими, мужики не выдержали, вышли вместе с ними и проучили кулаками», - говорят люди.

На видео видно, как драка завязалась за пределами маршрутки. Женщина принялась кричать и бросаться на мужчин.

«Что вы делаете, пошли вон, у него ребенок, вы чудовище», - верещала она.

Другие пассажиры стали опасаться, что парочка неадекватов схватит нож.

"Быдло получило, что хотело",

"У него ребенок, вовремя вспомнила про ребёнка, дура полоумная", - комментируют в сети.

Видео можно просмотерть тут.

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