В маршрутке Одессы пассажиры решили проучить неадекватов, которые кидали на людей прямо в транспорте
Об инциденте в маршрутке №121
Как рассказали очевидцы, в транспорт зашла агрессивная парочка, по всей видимости муж с женой и принялись приставать к другим пассажирам.
«Кдались на людей, называли приезжими, мужики не выдержали, вышли вместе с ними и проучили кулаками», - говорят люди.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня"
Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
На видео видно, как драка завязалась за пределами маршрутки. Женщина принялась кричать и бросаться на мужчин.
«Что вы делаете, пошли вон, у него ребенок, вы чудовище», - верещала она.
Другие пассажиры стали опасаться, что парочка неадекватов схватит нож.
"Быдло получило, что хотело",
"У него ребенок, вовремя вспомнила про ребёнка, дура полоумная", - комментируют в сети.
Видео можно просмотерть
Напомним, что в Одессе маршрутчики устроили драку за пассажиров, кадры: "Это не твоя..."
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта