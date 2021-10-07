Два маршрутчика затеяли драку в центре Одессы.
Их пришлось разнимать прохожим.
Об инциденте на улице Екатерининской сообщили утром 7 октября. Также в сети обнародовали видео этой драки, пишет Politeka.net
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На кадрах видно, как один водитель сидит за рулем транспорта, а второй набрасывается на него и наносит удары кулаками. Он пытается скинуть своего оппонента с сидения, тащит его за ногу и кричит «Вылазь давай».
Неравнодушные люди пытаются оттащить забияку, в конце концов им этот удается.
«Всё угомонись, вылазь давай, успокойся, хватит, это не твоя маршрутка», - слышны возгласы за кадром.
После этого агрессивный маршрутчик уходит и садиться в свой транспорт. Маршрутки уезжают.
Видео можно просмотреть
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта