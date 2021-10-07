Два маршрутчика затеяли драку в центре Одессы.

Их пришлось разнимать прохожим.

Об инциденте на улице Екатерининской сообщили утром 7 октября. Также в сети обнародовали видео этой драки, пишет Politeka.net

По данным телеграм-канала «Х. Одесса», водители маршруток подрались за пассажиров.

На кадрах видно, как один водитель сидит за рулем транспорта, а второй набрасывается на него и наносит удары кулаками. Он пытается скинуть своего оппонента с сидения, тащит его за ногу и кричит «Вылазь давай».

Неравнодушные люди пытаются оттащить забияку, в конце концов им этот удается.

«Всё угомонись, вылазь давай, успокойся, хватит, это не твоя маршрутка», - слышны возгласы за кадром.

После этого агрессивный маршрутчик уходит и садиться в свой транспорт. Маршрутки уезжают.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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