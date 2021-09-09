На следующей неделе проезд в одесских маршрутках подорожает до 10 гривен, при этом качество транспорта оставляет желать лучшего

Так, у маршрутки №220 во время движения отвалилось колесо. Это случилось 9 сентября в Совиньоне, сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, колесо отлетело в тот момент, когда маршрутка совершала поворот. Оно ударилось в бордюр, отскочило от него и влетело в окно маршрутки.

К счастью, пассажиры не пострадали.

В комментариях одесситы отмечают, что маршрутки старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.

«Явно не за такой сервис мы должны платить 10 грн»,

"Эти катафалки давным давно нужно убрать с дороги и начать развивать общественный транспорт",

"Вот за что платить 10 гривен?"- возмущаются люди.

"А если бы в человека попало, то было бы летально",

"Тут не в 10 грн речь - тут безопасность людей важна! Маршрутки все без исключения пора отправить на свалку! Они не соответствуют ни каким нормам", - возмущаются одесситы.

Напомним, что проезд в маршрутках Одессы подорожает с 15 сентября: сколько придется заплатить за поездку.

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