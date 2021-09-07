Уже известна дата повышения проезда и новая цена
В Одессе значительно подорожает проезд в городских маршрутках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии, пишет местный сайт
С 15 сентября этого года стоимость проезда в общественном транспорте будет составлять 10 гривен.
В мэрии отметили, что перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд.
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В большинстве случаев поднятие тарифов мотивируется тем, что перевозчики несут убытки из-за пандемии, коронавирусных ограничений, подорожания топлива и запчастей, а также роста минимальной зарплаты.
Ранее мы сообщали, что с 28 августа повысилась стоимость проезда в общественном транспорте Одесской области.
Подорожание произошло на маршрутах, которые связывают Белгород-Днестровский с Одессой и соседними с ним населенными пунктами.
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