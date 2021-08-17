Жительница Одессы обвиняет водителя маршрутки в хамстве и хулиганстве
Конфликтная ситуация случилась на прошлой неделе в автобусе №87. Об этом рассказала одесситка Мария Калмыкова на страницах соцсетей.
По словам женщины, 12 августа она вместе с детьми ехала из санатория "Хаджибей" в Одессу. На выходе из маршрутки на конечной остановке пассажирка показала удостоверение, что у нее дети с особыми потребностями, она их сопровождает и они имеют право бесплатного проезда.
Это вызвало агрессию у водителя.
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Маршрутчик стал ругаться и требовать оплатить проезд.
Мария утверждает, что водитель зажал дверью ее руку и кричал ей, чтобы она "сдохла" и "не плодила у**юдков и уродов". Пострадавшая вызвала полицию, но на вызов никто и не приехал.
После конфликта одесситке стало плохо. Она потеряла сознание и прохожие вызвали для нее скорую помощь.
Прибывшие медики заподозрили у Марии «ишемический инсульт», но в больницу везти вместе с детьми отказались.
Женщина говорит, что только с третьего раза ей удалось вызвать полицию, после чего она написала заявление.
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