В Одесской области активисты устроили самосуд над водителем, который обидел АТОшника

Как стало известно, водителя маршрутного такси №25 сообщением Черноморск- Одесса облили зеленкой. Все из-за того, что он не дал право ветерану АТО воспользоваться удостоверением на льготный проезд, вдобавок маршрутчик оскорбил военнослужащего.

Водитель, увидев документ военного, сказал ему: "Как вы за***ли со своими удостоверениями! Иди нах***ен отсюда!".

В тот момент все завершилось словесным конфликто Об этом сообщает ОО ветеранов АТО " Рапира".

Через несколько дней с дерзкому маршрутчику наведались активисты, которые провели с ним «воспитательную беседу». Об этом уже рассказал одесский общественник Демьян Ганул.

“Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги - защитников Украины следует уважать”,- отметил активист.

Демьян Ганул пообещал, что водитель больше не будет работать в сфере обслуживания.

Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки из Одессы

Как сообщала Politeka, в Одессе пенсионеры подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок

Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"