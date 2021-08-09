В Одесской области активисты устроили самосуд над водителем, который обидел АТОшника
Как стало известно, водителя маршрутного такси №25 сообщением Черноморск- Одесса облили зеленкой. Все из-за того, что он не дал право ветерану АТО воспользоваться удостоверением на льготный проезд, вдобавок маршрутчик оскорбил военнослужащего.
Водитель, увидев документ военного, сказал ему: "Как вы за***ли со своими удостоверениями! Иди нах***ен отсюда!".
В тот момент все завершилось словесным конфликто Об этом сообщает
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Ульянова из "Холостяка" в стрингах не стала скрывать упругую красоту: провокационное фото
Жена "Холостяка" Добрынина рассказала о проблемах с новорожденным сыном: "У него начинает все болеть"
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
Через несколько дней с дерзкому маршрутчику наведались активисты, которые провели с ним «воспитательную беседу». Об этом уже рассказал одесский общественник Демьян Ганул.
“Он позеленел, и теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги - защитников Украины следует уважать”,- отметил активист.
Демьян Ганул пообещал, что водитель больше не будет работать в сфере обслуживания.
Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки из Одессы
Как сообщала Politeka, в Одессе пенсионеры подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок
Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"