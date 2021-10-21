У четвер, 21 жовтня, погода в Одесі знову проявить свій характер, синоптики обіцяють потепління і штормовий вітер.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Як повідомили метеорологи, весь день в Одесі буде сонячно, але дуже вітряно. Підніметься Південний штормовий вітер, його шквальні пориви досягнуть 15-20 метрів в секунду.

У той же час є хороша новина: ніяких опадів в цей день в місті не обіцяється.

У четвер стовпчики термометрів вранці покажуть + 9 ... +11 градусів, вдень досягнуть до +16 градусів.

В Одеській області буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний, 15-20 метрів в секунду. Температура вранці складе + 6...+11 градусів, вдень підніметься до +15 ... +20.

Через вітер по всій території Одеської області оголошено штормове попередження.

Синоптики закликають жителів бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.

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