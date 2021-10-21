В четверг, 21 октября, погода в Одессе снова проявит свой характер, синоптики обещают потепление и штормовой ветер.
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как сообщили метеорологи, весь день в Одессе будет солнечно, но очень ветрено. Поднимется южный штормовой ветер, его шквальные порывы достигнут 15-20 метров в секунду.
В тоже время есть хорошая новость: никаких осадков в этот день в городе не обещается.
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В четверг столбики термометров утром покажут +9…+11 градусов, днем достигнут до +16 градусов.
В Одесской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Температура утром составит +6…+11 градусов, днем поднимется до +15…+20.
Из-за ветра по всей территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики призывают жителей быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.
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