В центре Одессы упало огромное дерево на тротуар, серьезно досталось микроавтобусу
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Деревопад зафиксировали утром 25 августа на улице Нежинской, 5. Там рухнула софора и придавила припаркованный на тротуаре белый микроавтобус.
Пока не ясно на сколько сильно пострадало транспортное средство.
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На видео можно увидеть, что несколько местных жителей собственноручно ликвидируют последствия происшествия. Они перетаскивают огромные ветки с машины. К тому же много маленьких попадали на пешеходную часть.
О пострадавших информации нет.
Деревопады - частое явление в Одессе. К примеру, в прошлом месяце на улице Героев Крут, 40 рухнула старая шелковица. Дерево не только перекрыло двор местным жителям, но и раздавило несколько машин.
А на улице Пастера ветка старого клена завалилась на автомобиль туристов, которые приехали на отдых в Одессу.
Напомним, что "новая стихия" угрожает Одесчине: объявлен чрезвычайный уровень опасности
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