В центре Одессы упало огромное дерево на тротуар, серьезно досталось микроавтобусу

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Деревопад зафиксировали утром 25 августа на улице Нежинской, 5. Там рухнула софора и придавила припаркованный на тротуаре белый микроавтобус.

Пока не ясно на сколько сильно пострадало транспортное средство.

На видео можно увидеть, что несколько местных жителей собственноручно ликвидируют последствия происшествия. Они перетаскивают огромные ветки с машины. К тому же много маленьких попадали на пешеходную часть.

О пострадавших информации нет.

Деревопады - частое явление в Одессе. К примеру, в прошлом месяце на улице Героев Крут, 40 рухнула старая шелковица. Дерево не только перекрыло двор местным жителям, но и раздавило несколько машин.

А на улице Пастера ветка старого клена завалилась на автомобиль туристов, которые приехали на отдых в Одессу.

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