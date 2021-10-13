В среду, 13 октября жителей Одессы предупредили о сложных погодных условиях, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-2 часа в Одессе ожидается сильный дождь, который сохранится до конца дня.
В связи с непогодой до конца суток на всей территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение.
В одесской мэрии призывают жителей быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.
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Очкевидцы сразу начали снимать ЧП на телефоны и делиться видео в сети с предупреждениями, чтобы другие убирали машины из-под деревьев до конца дня.
По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть северный, 9-14 метров в секунду. Температура днем составит +9…+14 градусов, ночью опуститься до +5..+7 градусов.
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