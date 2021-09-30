Одесса окажется во власти скандинавского антициклона Lioba

О том, как это отразится на погоде, рассказали синоптики, передает Politeka.net.

Так, мощный антициклон с севера принесет с собой воздушные массы из Арктики и тем самым спровоцирует похолодание.

1-3 октября ожидаются заморозки на грунте до -5, а в воздухе до -1 градусов.

В связи с этим Укргидрометцентр объявил в Одесском регионе желтый (1-ый) уровень опасности.

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В тоже время синоптики сообщили, что в пятницу, 30 сентября, весь день будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура утром составит 8-10 °С тепла, днем воздух прогреется до 15-17°С.

А в Одесской области также будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура утром составит 6-11°С тепла, днем прогреется до 13-18°С. На автодорогах видимость будет хорошей.

Напомним, что бабье лето с жарой до +25 вторгнется в Одессу: синоптики обрадовали прогнозом