Одессу снова топит от проливных дождей

Как и прогнозировали синоптики, в субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц. Также на дорогах образовались пробки, передает Politeka.net.

Как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Также очевидцы засняли, как огромная ветка упала и повредила припаркованный автомобиль. Это случилось на Французском бульваре.

А в одной из одесских маршруток прямо во время движения с потолка полилась дождевая вода и намочила пассажиров. Холодным "душем" окатило людей в маршрутке №145.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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