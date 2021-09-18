Одессу снова топит от проливных дождей
Как и прогнозировали синоптики, в субботу, 18 сентября, на курортный город обрушился мощный ливень, который привел к подтоплению целого ряда улиц. Также на дорогах образовались пробки, передает Politeka.net.
Как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, сильнее всего затопило Суворовский район. Там "поплыли" улицы Балковская, Паустовского, Заболотного и другие. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Также очевидцы засняли, как огромная ветка упала и повредила припаркованный автомобиль. Это случилось на Французском бульваре.
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А в одной из одесских маршруток прямо во время движения с потолка полилась дождевая вода и намочила пассажиров. Холодным "душем" окатило людей в маршрутке №145.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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