Дождливая и холодная погода наконец-таки отступит и в Одессу придет долгожданное потепление
Новым прогнозом погоды на выходные дни жителей осчастливили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
По данным синоптиков, в субботу 25 сентября в Одессе будет преобладать облачная погода, однако к вечеру тучи рассеются.
Температурные показали достигнут +9…+11 ночью, а днем воздух прогреется до +20 градусов.
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Ветер подует северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 7-12 °С, днем 17-22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 26 сентября, ясная погода ожидается в Одессе утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Ветер западный, 27 сентября северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит +8…+13, днем будет +20…+25 градусов.
Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение
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