Дождливая и холодная погода наконец-таки отступит и в Одессу придет долгожданное потепление

Новым прогнозом погоды на выходные дни жителей осчастливили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

По данным синоптиков, в субботу 25 сентября в Одессе будет преобладать облачная погода, однако к вечеру тучи рассеются.

Температурные показали достигнут +9…+11 ночью, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

Ветер подует северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 7-12 °С, днем 17-22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 26 сентября, ясная погода ожидается в Одессе утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

Ветер западный, 27 сентября северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит +8…+13, днем будет +20…+25 градусов.

Напомним, что в Одессе объявили штормовое предупреждение