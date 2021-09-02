Начало сентября в Одессе ознаменовалось присутствием холодного атмосферного фронта
Он принес в город небольшие осадки и сильный ветер, который будет бушевать до конца суток 2 сентября. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра порывы сохранятся и ночью.
Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности – "желтому". До конца суток в Одесской области объявлено штормовое предупреждение.
Одесситов просят не стоять под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.
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Ранее мы писали, что непогода внесла кардинальные изменения в работу пассажирских поездов.
Так, из-за погодных условий в Одесской области и в Украине задерживаются ряд поездов.
Шквальный ветер и технические перебои задержали в пути ряд пассажирских поездов одесского направления и не только.
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