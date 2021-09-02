Под деревьями лучше не стоять!

Начало сентября в Одессе ознаменовалось присутствием холодного атмосферного фронта

Он принес в город небольшие осадки и сильный ветер, который будет бушевать до конца суток 2 сентября. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра порывы сохранятся и ночью.

Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности – "желтому". До конца суток в Одесской области объявлено штормовое предупреждение.

Одесситов просят не стоять под линией электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.

Ранее мы писали, что непогода внесла кардинальные изменения в работу пассажирских поездов.

Так, из-за погодных условий в Одесской области и в Украине задерживаются ряд поездов.

Шквальный ветер и технические перебои задержали в пути ряд пассажирских поездов одесского направления и не только.

Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз

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