Зараз дуже багато дітей серед хворих

Штам "Дельта" масово косить дітей, тому одеситів попередили про вакцинацію підлітків.

Міністерство охорони здоров'я України планує розпочати вакцинацію від коронавірусної інфекції дітей і вже займається документами. Таку інформацію оприлюднив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Нардеп зазначив, що за минулу добу Covid-19 виявили у 790 дітей і це вперше, така велика цифра, за весь час пандемії в Україні.

"І це якраз специфіка "Дельти". Це дуже погано, тому що діти зазвичай і маски не носять, тому що треба було раніше, і діти до бабусь з дідусями їздять. Це проблема", - повідомив Радуцький журналістам.

Він уточнив, що МОЗ розглядає вакцинацію дітей у віці 12-14 років за показаннями.

Станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.

Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце-мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.

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