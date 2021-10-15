Екіпаж швидкої допомоги потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Одесі.
Все сталося рано вранці 15 жовтня, на розі Краснова і артилерійської, повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.
Машина рухалася по Краснова, автомобіль Toyota - повертав з Артилерійської. Судячи з усього, зіткнення сталося на високих швидкостях: обидві машини отримали значні пошкодження, а карету швидкої відкинуло до найближчого стовпа.
Що послужило причиною аварії ще належить з'ясувати правоохоронцям.
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На місце прибули медики, які госпіталізували обох водіїв до лікарні.
Раніше ми повідомляли, що близько третьої години ночі в Біляївці водій за кермом Nissan їхав по вулиці Отамана Головатого. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Він врізався в бетонний постамент, на якому встановлено танк Т-34-85. Водій загинув до приїзду "швидкої допомоги". Йому був 51 рік.
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