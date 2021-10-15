Екіпаж швидкої допомоги потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Одесі.

Все сталося рано вранці 15 жовтня, на розі Краснова і артилерійської, повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net.

Машина рухалася по Краснова, автомобіль Toyota - повертав з Артилерійської. Судячи з усього, зіткнення сталося на високих швидкостях: обидві машини отримали значні пошкодження, а карету швидкої відкинуло до найближчого стовпа.

Що послужило причиною аварії ще належить з'ясувати правоохоронцям.

На місце прибули медики, які госпіталізували обох водіїв до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що близько третьої години ночі в Біляївці водій за кермом Nissan їхав по вулиці Отамана Головатого. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Він врізався в бетонний постамент, на якому встановлено танк Т-34-85. Водій загинув до приїзду "швидкої допомоги". Йому був 51 рік.

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